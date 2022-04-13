Fenerbahçe 'nin 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon A Takıma yükselen ve süre bulduğu anlarda sahadaki muhteşem performansıyla izleyenleri büyüleyen 17 yaşındaki yıldız adayı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Fenerbahçe'nin çok büyük beklentileri olduğu Arda Güler için birçok Avrupa kulübünün nabız yokladığı ancak 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu an için en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.

BORUSSIA DORTMUND ARDA İÇİN DEVREDE

Borussia Dortmund'un Arda Güler için devreye girdiği ve Alman ekibinin genç oyuncuyu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.

Öte yandan Arda Güler'in ailesinin genç futbolcunun Borussia Dortumnd'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak baktığı konuşuluyor.

KULÜBÜN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEK

Adı Bayern Münih, Arsenal, Liverpool gibi birçok önemli kulüple anılan Arda Güler'in ise şu an için sadece futboluna odaklandığı ve Sarı-Lacivertli kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Fener yönetimi ayrıca Arda, 18 yaşını geçtiğinde mevcut 3 yıllık sözleşmesini 5 yıla tamamlamayı da planlıyor. Sarı-Lacivertliler, genç futbolcudan önce saha içinde maksimum verimi alıp ardından ise Arda'yı ciddi bir rakama satmayı hedefliyor.

U17 Milli Takımı'nın formasını da giyen ve Avrupa'da kendi yaş grubunun en iyi 10 oyuncusundan biri olarak gösterilen Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

202 dakika içinde 4 gole direkt katsı sağlayarak bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. (Takvim)