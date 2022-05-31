Andre Franco, Portekiz Ligi’nde Estoril formasıyla 32 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 4 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada oynamasına rağmen skor yükünü sırtlayan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Franco, geçirdiği müthiş sezonun ardından daha üst seviye bir takımda kariyerine devam etme kararı aldı. Portekizli futbolcunun bu talebini Estoril Yönetimi ile de paylaştığı belirtildi. Fenerbahçe’nin, talipleri olan Zajc’ı satması halinde Franco için teklif yapmayı planladığı öğrenildi.