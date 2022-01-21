MENÜ

Son Dakika Fenerbahçe transfer haberi! Allahyar Hull City'nin teklifini kabul etti!

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyedmanesh'e Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City talip olmuştu. Genç golcü, Hull City'nin teklifini kabul etti.

21 Ocak 2022, Cuma 07:51 Son Güncelleme:
- A +
Son Dakika Fenerbahçe transfer haberi! Allahyar Hull City'nin teklifini kabul etti!

Zorya ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe 'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh'i, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin istediği belirtilmişti.

Bir yandan da Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'le de ilgilenen Hull City, Allahyar için Fenerbahçe'ye teklif yapmıştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Allahyar, Hull City'nin teklifini kabul etti.

Başarılı forvet için Fenerbahçe ve Hull City'nin tekrar görüşeceği ve transferi sonuçlandıracağı belirtildi. Bu Transfer için Hull City'nin Fenerbahçe'ye 9 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...