Sörloth’un bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Sociedad da bonservisini almak için çalışmalara başladı. Ancak İspanyol ekibi, yıldız futbolcu için yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Beşiktaş ’ın Leipzig’e teklifi 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olmuştu. Sarı-Lacivertliler’in, bu yaz oyuncu satıp iyi bir gelir elde ederek Alman ekibinin kapısını 8 milyon Euro’ya çalabileceği kaydedildi. Fenerbahçe , Sörloth’u ikna etmek için de iyi bir proje sunacak. Yönetim, takımın yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik adama emanet edileceğini anlatıp, kurulacak iddialı kadronun as forvetinin Norveçli golcü olacağını anlatacak.



