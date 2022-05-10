Sörloth’un bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Sociedad da bonservisini almak için çalışmalara başladı. Ancak İspanyol ekibi, yıldız futbolcu için yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Beşiktaş ’ın Leipzig’e teklifi 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olmuştu. Sarı-Lacivertliler’in, bu yaz oyuncu satıp iyi bir gelir elde ederek Alman ekibinin kapısını 8 milyon Euro’ya çalabileceği kaydedildi. Fenerbahçe , Sörloth’u ikna etmek için de iyi bir proje sunacak. Yönetim, takımın yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik adama emanet edileceğini anlatıp, kurulacak iddialı kadronun as forvetinin Norveçli golcü olacağını anlatacak.
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