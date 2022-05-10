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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Alexander Sörloth yarışı kızıştı

Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe’nin de Norveçli golcü için devreye girmesi, transfer yarışının kızışmasına neden oldu.

10 Mayıs 2022, Salı 07:31 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Alexander Sörloth yarışı kızıştı

Sörloth’un bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Sociedad da bonservisini almak için çalışmalara başladı. Ancak İspanyol ekibi, yıldız futbolcu için yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Beşiktaş ’ın Leipzig’e teklifi 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olmuştu. Sarı-Lacivertliler’in, bu yaz oyuncu satıp iyi bir gelir elde ederek Alman ekibinin kapısını 8 milyon Euro’ya çalabileceği kaydedildi. Fenerbahçe , Sörloth’u ikna etmek için de iyi bir proje sunacak. Yönetim, takımın yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik adama emanet edileceğini anlatıp, kurulacak iddialı kadronun as forvetinin Norveçli golcü olacağını anlatacak. 


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