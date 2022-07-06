Jorge Jesus yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak ve Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe , transferde yeniden atağa kalktı. Yaz transfer döneminde şimdiye kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor’u renklerine bağlayan Fenerbahçe’de golcü arayışı sürüyor.

Mergim Berisha, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Ally Samatta gibi isimler kadroda olduğu için sarı-lacivertliler hücum hattına alınacak yeni isimle ilgili acele etmiyor ve en doğru kararı vermeye çalışıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda maliyet de önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

SÖRLOTH YENİDEN GÜNDEMDE

Transfer listesinde yer alan isimlerin maliyeti yüksek olduğu için şimdiye kadar farklı oyuncular gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Alexander Sörloth oldu. Sarı-lacivertlilerin, Norveçli golcüyü yeniden gündeme aldığı öğrenildi.

JORGE JESUS TARTIŞILMAYACAK GOLCÜ İSTİYOR

Fenerbahçe’yi Süper Lig’de 8 yıl sonra şampiyonluğa taşımaya kararlı olan Teknik Direktör Jorge Jesus’un hücum hattının tartışılmayacak bir isimle güçlendirilmesini istediği aktarıldı.

20 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Portekizli hocanın tüm taleplerini yerine getirmeye çalışan yönetimin bu nedenle Sörloth için girişimlere hız verdiği vurgulandı. Trabzonspor formasıyla iki yıl önce Süper Lig’de 24 gol kaydeden Norveçli forvet, 20 milyon euro karşılığında RB Leipzig’e transfer olmuştu.

42 RESMİ MAÇTA 7 GOL ATTI

Geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad’da top koşturan Sörloth, 42 resmi maçta 7 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin Sörloth için RB Leipzig’e kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ileri sürüldü. Bu teklifin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama şeklinde olabileceği öğrenildi. (Skorer)