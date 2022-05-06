Önümüzdeki sezon Süper Lig ’e şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan F.Bahçe, Avrupa kulüplerinin Transfer listelerinde yer alan Kim Min-Jae ve Attila Szala’yi mutlak surette 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

Sarı lacivertliler, iki oyuncunun gelecek sezon da kadroda kalmasını sağlayarak hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de bugünkünden daha yüksek paralara satmayı planlıyor.

Toplam maliyet: 5.2 milyon Euro

Sarı lacivertlilerin bu yöndeki çabalarına karşın Attila Szalai ile Kim Min Jae, Avrupa’ya transfer olmak istediklerini bildirir ve bunda ısrar ederse iki futbolcuya, “Bonservisinizi 15 milyon Euro olarak belirledik. Daha düşük teklifler için masaya dahi oturmayacağız” denilecek. Fenerbahçe Kulübü, Szalai’yi Ocak 2021’de 2.2 milyon Euro’ya, Kim’i de bu sezon 3 milyon Euro’ya almıştı.

Napoli ve Atletico takipte

Transfermarkt verilerine göre Szalai’nin piyasasa değeri 13.5 milyon Euro, Kim’in ise 11 milyon Euro ancak sarı lacivertli yönetim 15 milyon Euro’nun altına inmemekte kararlı. Szalai’ye Atletico Madrid ve Napoli’nin talip olduğu biliniyor. Serie A takımlarından Napoli’nin Kim Min Jae’yi de takip ettiği biliniyor. (Hürriyet)



