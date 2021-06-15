Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmesi: Fabio Martins hamlesi

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon Euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. (Takvim)



