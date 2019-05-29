29 Mayıs Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftar tarafından büyük merak konusu. Fenerbahçe'de hangi futbolcularla yollar ayrılacak? Hangi futbolcular ile yola devam edilecek? Fenerbahçe taraftarı bu soruların cevabını merak ediyor. İşte Fenerbahçe transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler ve son dakika bilgileri...

MIHA ZACH'A SÜRPRİZ TEKLİF!

Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’a Rusya’dan teklifler olduğu ortaya çıktı. Devre arası transfer döneminde İtalya’dan Empoli’den alınan yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma altında tam olarak kendini gösteremedi. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncunun potansiyeli olması, İtalya geçmişi ve Sloven milli takımında forma giymesi gibi etkenler sebebiyle transferi söz konusu olduğu kaydedildi.

8-10 milyon euro...

Zajc için iki ülkeden ciddi teklif var. Rus ekiplerinin yaklaşık 8-10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdikleri öğrenildi. Öte yandan İtalya’dan da bazı takımlardan daha düşük teklifleri olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta gelen bu tekliflere yanaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon şampiyonluk yolunda güçlü bir kadroya ihtiyacı var. Bu nedenle Zacj’ın yerini dolduracak oyuncu bulmadan ilk etapta bu transfere sıcak bakılmıyor.

Sarı-lacivertli forma altında 10 maça çıkan Sloven futbolcu iki gol atıp bir de asit yaptı. Fenerbahçe tarafından Miha Zajc’a 5 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödenmişti.

Gol paylaşımı

Miha Zajc son maçı iyi bitirdi. Antalyaspor’a karşı ağları havalandıran Sloven yıldız, tatile çıkarken son maçtaki golünü de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram hesabı üzerinden özel olarak Antalyaspor’a karşı bulduğu golü paylaşan Zajc, sezonu çok iyi tamamladığını da ekledi. (Milliyet)

DZEKO'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Roma'nın Bosnalı santrforunun transferinin bittiği öne sürüldü. Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, takımının Serie A'nın son haftasında Parma ile karşılaştığı oyundan çıkarken ıslıklanan 33 yaşındaki golcünün transferinin bittiğini duyurdu.

Gazete, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan yıldız futbolcunun Inter'le prensip anlaşmasına vardığını yazarken Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 12 ila 15 milyon euro olacağını öne sürdü.





Inter'in yeni teknik direktörü olması beklenen Antonio Conte'nin takımda görmek istediği iddia edilen Dzeko ile 2 yıllık bir kontrat yapılacağı öğrenildi.

Bu sezon takımıyla çıktığı 40 maçta 14 kez fileleri sarsan ve 11 de asist kaydeden Bosnalı forvetin güncel piyasa değeri ise tam 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

SOLDADO AYRILIYOR!

Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı. Sözleşmesi sona eren Soldado'nun ismi Getafe ile anılıyor. Soldado bu sezon 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE ZENKA'NIN PEŞİNDE

Sözleşmesi biten Martin Skrtel konusunda kesin kararını vermeyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor...

Sarı- Lacivertliler'in Premier Lig'den düşen Huddersfield'ta oynayan Mathias Zanka ile ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızın 1 yıl daha sözleşmesi var. Kaynak: Takvim

FENERBAHÇE'DEN BRAHIMI BOMBASI!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için müthiş bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe durmuyor... Edin Dzeko ve Max Kruse gibi iki önemli yıldıza teklif yapan Sarı- Lacivertliler bu kez de Yacine Brahimi ile masaya oturdu. Cezayirli kanat oyuncusunun Porto ile sözleşmesi sona erdi.

SPORTİF direktör Damien Comolli'nin Brahimi ve menajeriyle bir araya gelerek resmi teklif yaptığı öğrenildi. Comolli'nin 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde olduğu için Yacine Brahimi'ye 2 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Cezayirli yıldıza yıllık maaş önerisinin ise 3.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Arap ve Çin kulüplerinin de ısrarla istediği Brahimi düşünmek için süre istedi. Ancak maddi olarak en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor. (Takvim)

FENERBAHÇE SOUCEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem Mehmet Topal hem de Jailson'la ilgili olumsuz raporunun ardından ön libero transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de ilk hedef Tomas Soucek...

Sarı-Lacivertli yönetimin scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Çek yıldız için Slavia Prag'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Çek kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Slavia Prag'ın 24 yaşındaki Soucek için 8 milyon Euro istediği ifade edildi.

Sarı-Lacivertliler, 2021'e kadar sözleşmesi olan Soucek konusunda Çek kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak. Kaynak: Takvim

AZUBUIKE SÜRPRİZİ!

Çaykur Rizespor'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike'yi deneyimli teknik adam transfer etmeyi düşünüyor.

Merkez orta sahada forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ligin ikinci yarısında Karadeniz ekibinin ligde kalmasında ve üst sıralara çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Azubuike'nin bonservisi Mısır'ın Pyramids FC kulübünde bulunuyor. (Milliyet)

SKRTEL'E SON TEKLİF

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi hala çözüme kavuşmadı. Başta Parma olmak üzere bir çok kulüpten teklif alan Slovak stoper ile bu hafta içinde son kez bir araya gelinecek.

Damien Comolli, Skrtel'in menajerine Fenerbahçe kulübünün son teklifini iletecek. Anlaşma sağlanırsa Skrtel 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Skrtel ile fiyat konusunda bir anlaşmazlık yaşanmadığı ancak sözleşmenin süresinde ihtilaf olduğu daha önceden yazılıp çizilmişti. Skrtel, Fenerbahçe'den en az 2 yıllık sözleşme talep etmişti. Kaynak: Takvim

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER TAARRUZU!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir transfer atağına kalktı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig’de sonuncu olarak küme düşen Huddersfield Town’dan 3 futbolcu için harekete geçti. Fenerbahçe’nin ilk olarak Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen’le ilgilendiği belirtildi. Zanka lakaplı savunma oyuncusunun da transfere sıcak baktığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin aynı takımdan ikinci hedefi ise kanat oyuncusu Fransız yıldız Adama Diakhaby oldu. Son olarak da sol bekte oynayan Alman futbolcu Erik Durm’un Fenerbahçe’nin takibinde olduğu kaydedildi. Erik Durm’un serbest oyuncu statüsünde olduğu belirtildi. 3 futbolcu için Schalke 04’ün de devrede olduğu ancak Fenerbahçe adının öne çıktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE KRUSE MÜJDESİ!

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Sarı- Lacivertliler’in Max Kruse’ye cazip bir teklif yaptığını yazdı ve ekledi: Kruse, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Bu yaz İstanbul’a taşınabilir.

Fenerbahçe’nin forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Max Kruse için 2+1 yıllık sözleşme teklifi yapılmıştı. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmenin ardından düşünmek için süre istedi ve ailesiyle birlikte tatil için ABD’nin Cape Coral şehrine gitti. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Kruse’nin Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldığını yazdı. Haberde, 31 yaşındaki golcünün bu yaz İstanbul’a taşınabileceği yorumu yapıldı.

İlkleri yaşamak istiyor

Max Kruse, kariyerinde Mönchengladbach, Freiburg, Wolfsburg ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giydi. Alman yıldız, bu takımlarla hiç şampiyonluk mücadelesi vermedi. 31 yaşındaki futbolcu, ayrıca hiç ülkesi dışında oynamadı. Kruse, artık yeni bir tecrübe yaşamak ve zirve için oynayan bir takımın parçası olmak istiyor. Yıldız futbolcunun bu nedenle Sarı-Lacivertliler’e sıcak baktığı öğrenildi.











