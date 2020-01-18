Son dakika! Fenerbahçe transfer bombalarını art arda patlatacak

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için eli kolu bağlanan Fenerbahçe’nin beklediği karar dün çıktı. Diğer kulüplerin aksine Sarı-Lacivertliler’in borç yapılandırması için kamu bankaları yerine iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF Sicil Kurulu kabul etti. 40 milyon TL harcama imkanına kavuşan Fenerbahçe bombaları art arda patlatacak.

İlk olarak, bir haftadır takımla idman yapan stoper Falette’in lisansı çıkarılacak. Daha sonra da Sarı-Lacivertli takıma gelmek için Lyon, Watford ve PSV’yi reddeden Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez’e imza attırılacak. Kanarya transfere noktayı, kanat ve forvette oynayan bir isim daha alarak bitirmeyi hedefliyor.

Alan Carvalho'ya bonservis bedeli ödenmeyecek

31 Ocak’ta Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı, hem kanatta hem de forvette oynuyor. Avrupa’ya dönmek isteyen 30 yaşındaki yıldız için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da avantaj.

Guilherme 40 bin Euro’ya serbest kalıyor

Sambacı, forvet arkası ve sol kanatta oynadığı Yeni Malatya’da 5 gol, 6 asistlik ilk yarı performansıyla dikkatleri çekti. Kiralık sözleşmesinde 40 bin Euro’ya serbest kalır maddesinin olması bu transferi ekonomik anlamda cazip kılıyor.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'de son dakika! Comolli açıklama yaptı