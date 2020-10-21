Son dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Cüneyt Çakır, 5. kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarında düdük çalacak. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 2 kez kazandı, 1 kez Fenerbahçe kazandı ve 1 kez de maç beraberi bitti.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi

20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu







