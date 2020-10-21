Son dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Cüneyt Çakır, 5. kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarında düdük çalacak. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 2 kez kazandı, 1 kez Fenerbahçe kazandı ve 1 kez de maç beraberi bitti.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker
24 Ekim Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu