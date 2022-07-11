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Son dakika | Fenerbahçe Tiago Çukur transferini açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, İngiltere’nin Watford takımında forma giyen forvet Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

11 Temmuz 2022, Pazartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe Tiago Çukur transferini açıkladı

Fenerbahçe , İngiltere’nin Watford takımında forma giyen forvet Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.



Fenerbahçe'den resmi açıklama...

Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir.


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