Son dakika | Fenerbahçe Tiago Çukur transferini açıkladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe, İngiltere’nin Watford takımında forma giyen forvet Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe , İngiltere’nin Watford takımında forma giyen forvet Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1546400107796496384?s=20&t=H6gaJk8fGNDvATWEvnGlKQ
Fenerbahçe'den resmi açıklama...
Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir.