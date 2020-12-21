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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Thomas Heurtel transferini bitirdi

Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bir süredir kadrosuna katmak istediği Thomas Heurtel'in Barcelona ile yollarını ayırma konusunda anlaşma sağlaması sonrası Fransız oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Barcelona'nın Anadolu Efes maçı için İstanbul'a gelen Heurtel'in Fenerbahçe Beko'ya resmi imza atacağı ve Leo Westermann'ın da Barcelona kadrosuna katılacağı belirtildi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:23 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Thomas Heurtel transferini bitirdi

Eski oyuncusu Marko Guduric'i transfer eden Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kadrosuna önemli bir ismi daha ekliyor. Fenerbahçe, bir süredir transfer gündeminde yer alan Thomas Heurtel'de mutlu sona ulaştı. 

Encestando'nun haberine göre Barcelona'nın Liga Endesa'daki son maçında Joventut Badalona'ya karşı forma giymeyen Thomas Heurtel, Katalan devi ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye transferi konusunda da anlaşmaya varan Heurtel'in kısa süre içerisinde Sarı-Lacivertliler ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Thomas Heurtel, Barcelona'nın EuroLeague'de Anadolu Efes ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelirken burada yeni takımı Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzalayacak.

Westermann, Barcelona'ya

Bu transfer görüşmelerinin bir parçası olarak da Leo Westermann, eski hocası Sarunas Jasikevicius'un isteği üzerine Barcelona'ya transfer olacak. 

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