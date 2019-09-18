Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Kulüp hukukçuları içerisinde Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı görüntülerinin de yer aldığı detaylı bir itiraz dosyası hazırladı.

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

DHA

Haberin fotoğrafları için tıklayın SON DAKİKA! Fenerbahçe dosyayı hazırladı! İşte olay görüntüler