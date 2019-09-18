SON DAKİKA! Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşandığı ileri sürülen kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu. Hukukçuların hazırladığı dosyada önemli görüntüler var.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu.
Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Kulüp hukukçuları içerisinde Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı görüntülerinin de yer aldığı detaylı bir itiraz dosyası hazırladı.
Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.
DHA
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