SON DAKİKA! Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig'de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, belirli aralıklarla takımın tamamına yaptığı corona virüs test sonuçlarını açıkladı. Sarı lacivertlilerde yapılan tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi. Ayrıca Kanarya yarından itibaren Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay sonuna kadar kamp yapacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Takımımız, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır.