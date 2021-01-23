Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devre arası transferinde Mesut Özil, Szalai ve Osayi'yi kadrosuna katan sarı lacivertli takımdaki son gelişmeler hakkında A Spor'a konuşan Bulut, hedeflerinin Avrupa'da başarı sağlamak olduğunun söyledi. Mesut Özil transferine de değinen tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcunun kendisi için gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralardan birisi olduğunu söyledi.

İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları:

Malatya'da oynattığım futbol, Alanya'da oynattığım futbol, Fenerbahçe'de oynatmak istediğim futbol arasında farklılıklar var. Elinizdeki malzemeye göre de hareket etmeniz gerekiyor. Üç takımda da başta defans anlamında önem veriyoruz.

Fenerbahçe'de baktığımızda evet 22 gol yemişiz. Bence biraz fazla gol yedik. Defans anlayışını ligin başında tam istediğimiz anlamda gerçekleştiremiyorduk. Son haftalarda daha istediğimiz doğrultuda gidiyor. Elinizdeki oyuncularınıza göre oyun karakterinizi biraz değiştirmeniz gerekiyor. Başakşehir maçıyla birlikte biraz değiştirdik. Şu an her şey istediğimiz doğrultuda gidiyor.

İşler, skorlar istenilen şekilde olmadığı zaman eleştiriler geliyor. Her eleştiriye açığım. Hatalarımız oluyor mu elbette oluyor. 4-2-3-1 sistemi ile başlıyoruz ve oyunun içinde bu zaman zaman değişiyor. Kasımpaşa maçında oyunun içinde sistemimiz 3-5-2 hatta 3-4-3'e döndü.

Genelde Anadolu takımlara büyük takımlara karşı 6-3-1 sistemiyle oynuyorlar. Otobüsü kalenin önüne çekiyorlar. Kazandıkları toplarla hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar. Düşüncem sezon başında başladığımızda önde baskı yapıp topu hızlı şekilde kazanıp rakip kaleye gitmekti. Bu, tam anlamıyla istediğimiz şekilde gitmedi. Kısa kamp dönemi, oyuncuların aralıklı gelmesi... Ondan sonra başka bir felsefeye girdik. Topu rakibe verip topun arkasına hep birlikte geçip topa göre pozisyon alıp rakibi istediğimiz alanda sıkıştırıp o şekilde topu kazanıp rakip kaleye gitmek. O, iyi bir görüntü çizdi. 6 maçın 5'ini kazandık bu felsefeyle. Bu, bize daha yatkın bir felsefe oldu. Bu demek değil ki önümüzdeki maçlara aynı felsefe ile devam edeceğiz.

Herkesi anlıyoruz ama bizim ülkemizde, her şeyin hemen olması gerektiği düşüncesindeyiz. Biz de teknik direktör olarak her şeyi yapalım, şampiyon olalım hedefiyle zaten buradayız. İnşallah bu sezonun sonunda da bunu başarıyla sonuçlandıracağız. Ondan sonra üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor.

Hedef sadece Türkiye değil Avrupa'ya çıktığımızda Fenerbahçe'yi büyük başarılara taşımak.

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Mesut'un kalitesini hiç konuşmaya gerek yok. Mesut Özil, benim gözümde 10 numara pozisyonunda dünyanın gelmiş geçmiş ilk 10 oyuncusu içinde. Büyük bir yetenek, kalite... İnsan olarak da zaten karakteri düzgün bir kardeşimiz.

Mesut, bizim oyun felsefemize büyük katkı sağlayacaktır. Takım arkadaşları ona yardımcı olmak zorunda. O da kalitesiyle kesinlikle hücumculara yardımcı olacaktır. Birbirlerini iyi anlamaları gerekiyor.

Mesut'a geçmişte hem İngiltere'de olsun hem Almanya'da olsun yapılan yanlışlara cevabı, takım arkadaşlarıyla beraber Fenerbahçe olarak sahada vereceğiz.

İyi analiz etmemiz lazım. Sezon başı kampını takımla yaşamadı. Önümüzde 21 maçlık bir periyot var. Komple sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmenin şu anki durumda zor olacağını düşünüyorum. O yüzden Mesut bizim şu anki sistemimiz üzerinde yerini en iyi şekilde alacaktır. Mesut, öyle bir futbolcu ki ayağına top geldiğinde 3-4 futbolcuyu bağlayan bir oyuncu. Top bizdeyken bu bize avantajlar sağlayacaktır.



