Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve 40 puanda kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha aldı.

Sarı Lacivertli ekip, Konyaspor karşısında rakip kaleye isabetli şut atamadan maçı tamamlarken, Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında havlu atarken, Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Kısa süre içerisinde #alikoçistifa hashtagi trend topic listesinde ilk sıraya gelirken, Fenerbahçeli taraftarlarların tepkilerinden bazıları şu şekilde:

''Eminimki şu maçtan sonra bile Ali Koç'u hala savunacak milyonlarca Fenerbahçe'li var. Ama şuna da eminim ki onlar Fenerbahçe'li değiller.''

''Al vizyonunu da git bu kulüpten, yazıklar olsun ya''

''İstikrar abidesi Fenerbahçe! Süpriz yok. Skor yazmaya da gerek yok. 9 kişi kalan,s eyircisiz Konyaspor kalesini tutan 1 şut bile yok!''

''Tamam iyi güzel efendi insansın Fb’de Başkan olmak çocukluk hayalim dedin,çocuk oyuncağı olmasada hayalini yaşadın, bir sürü algı peşinde koşacağına bir şeylere hazırlanacağına sadece spor İle ilgilenseydin bunlar olmazdı,olmadı başaramadım de şerefinle istifa et.''

''Son 2 yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk... Senin bize layık gördüğün Fenerbahçe bu...Yeter artık''

''Kimse kusura bakmasın, Aziz Yıldırım gittikten sonra bu kulüpte ruh kalmamıştır. Denedik olmadı, yeter artık tadı kaçmadan istifa et başkan.''

''Fenerbahçeliler ne yapın edin Aziz Yıldırımı geri getirin! Başka kurtuluşunuz yok gibi!''

''Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük balonsun hayatta tek şansın soyadının koç olmasıdır istifa etmek için daha ne olacak yazıklar olsun.''

''Hayal ettiği Fenerbahçe buymuş galiba. Her branşta rezalet sonuçlar. Bravo Başkan. Her sene daha da kötüsünü yaşattığın için!''



