Beşiktaş derbisinde satışa çıkartılan 47 bin 834 biletin tamamını tüketen, Ülker Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakikanın sona ermesiyle çılgına döndü. 2-2'lik beraberlik sonrası lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde 5. sırada kalan Fenerbahçeli futbolseverler tribünleri terk etmedi.

Başarısız sonuçlara tepki gösteren Fenerbahçe tribünlerinden ilk olarak 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Ardından ise 'Ali Koç istifa' tezahüratı yapıldı. Tepkiler maç sonu da devam etti.

Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı Lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç’a tepkilerini, “Bu takım, bu şekil olamaz başkan”, “Söylesene başkan ne oldu sözlerin?”, “Ali Koç istifa” tezahüratları ile gösterdi.

Sezona iddialı transferlerle giren Fenerbahçe, 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Hafta içi mesaisinde Fatih Karagümrük ile kritik bir maça çıkacak olan Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği de merak konusu. Portekizli teknik direktör ile devre arasında yolların ayrılacağı Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.











