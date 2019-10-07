Son dakika Fenerbahçe spor haberlerinde ne var? Fb Spor haberleri ve gelişmeler... Sezona teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde muhteşem bir başlangıç yapan ancak son hafta maçında Antalyaspor'a 1-0 yenilerek kendi sahasında bu sezonun ilk mağlubiyeti alan Fenerbahçe'de milli ara ilaç oldu. Sakat oyuncuların bu arayla birlikte dönecek olmaları teknik direktör Ersun Yanal'ın elini güçlendirecek. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve son dakika Fenerbahçe spor haberleri, Fb spor haberleri ve detaylar...

KRUSE İTİRAFI

Bundesliga ekiplerinden E.Frankfurt’un Sportif Direktörü Fredi Bobic, Kruse’yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse için Almanya’da sürpriz bir açıklama geldi. Bundesliga ekiplerinden E.Frankfurt’un Sportif Direktörü Fredi Bobic, Kruse’yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Sezon başında tecrübeli futbolcunun Werder Bremen’le sözleşmesi bitince hemen harekete geçtiklerini aktaran Bobic, “Aslında erken hamle yaptık ve hemen Kruse ile temas kurduk. Hatta birkaç kez görüştük. Resmi bir teklif yaptık kendisine. Ancak Kruse, İstanbul’a gitmek istediğini iletti. Açıkçası Kruse’yi takımımızda görmeyi çok istedik” dedi.

FENERBAHÇE BİLE BİLE LADES!

Fenerbahçe sahasında Antalyaspor önünde mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler, böylece 7 haftada 8 puan kaybetti. Bu 7 haftalık süreçte en çok tartışılan konu, orta saha olan Jailson’un sürekli stoperde oynatılması oldu.

Ersun Yanal’ın ısrar ettiği Brezilyalı futbolcu, sezon başı kampından beri kendi bölgesinden uzakta defansın ortasında oynatılıyor. Hazırlık ve lig maçlarının tamamında stoperde görevlendirilen 24 yaşındaki futbolcu da yerini yadırgamaya devam ediyor.

Ligde 7 haftada 7 gol yiyen Fenerbahçe’de 4 golde Jailson’un hataları öne çıkıyor. Özellikle son 4 haftada yedek kulübesinde Rami, Serdar Aziz ve Sadık gibi stoperlerin oturtulması daha büyük tartışma konusu oldu.

İşte Jailson’un stoperde yaşadığı sıkıntıların dakika dakika dökümü:

-Başakşehir maçı: İkinci haftada Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, 32. dakikada Crivelli’den golü yedi. Kaleci Mert’in uzun topunda Crivelli topu alıp Altay’la karşı karşıya kalırken Jailson’u fiziksel olarak çok rahat geçti ve golü kaydetti.

-Trabzonspor maçı: 3. haftada Fenerbahçe evinde Trabzonspor önünde 1-0 galipken ve iyi oynuyorken 27. dakikada Jailson’un yerini kaybetmesi pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu pres için ceza sahasından çıkınca Ekuban merkezde boş kaldı ve kale önünde rahat bir kafa golü atarken, 1-1’i getirdi, maç sonu 2 puan yitirildi.

İlk yenilgi

- Alanyaspor maçı: Ligde ilk yenilgisini 4. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1’le alan Fenerbahçe’de Jailson’un 2. goldeki hatası göze çarptı. Skor 1-1 iken 46. dakikada kale önünde topu ayağından çıkarırken kaptıran Brezilyalı, gole davetiye çıkardı.

-Antalyaspor maçı: 7. haftada Antalyaspor önünde henüz 6. dakikada rakibi Ufuk’u karşılarken hata yapan ve adeta yol veren Jailson’un bu durumu bir kez daha gole davetiye çıkardı, ligdeki 2. yenilgi geldi.

Audi Cup örneği

Sarı-lacivertli takımın sezon başı kampında hem sakatlıklar hem de defans transferlerinin geç gelmesi nedeniyle hazırlık maçlarında savunmada yine Jailson vardı. 7 hazırlık maçında da Jailson’u kullanan Ersun Yanal, bu kararı mecburi aldığını belirtmişti.

Ancak sakatlıkların düzelmesi ve transferlerin olmasına rağmen Brezilyalı ile devam edildi. Özellikle 29-31 Temmuz’da Almanya’da çıkılan Audi Cup turnuvasında Jailson’un defans oynadığı maçlarda Real Madrid ve Bayern Münih’ten iki maçta 11 gol yendi. Bu maçların ardından Zanka ve Rami transferleri gelirken, Serdar Aziz de iyileşti. Sadık ise forma bekliyor.

8 puan gitti

Ligde 7 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe’de Jailson’un stoperde olmasının etkileri gözlerden kaçmıyor. Jailson’un puan kaybedilen 3 maç; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarındaki bariz defans hataları sıkıntı çıkardı. Sarı-lacivertliler, 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Öte yandan, Jailson’un yine hatalı olduğu Başakşehir maçında da galibiyet son dakikada kurtarıldı.

Planlar bozuldu

Kadıköy’de Antalyaspor’a 1-0’lık skorla yenilen Fenerbahçe’de, henüz maçın başında yenen golün sıkıntısı yaşandı. Hafta boyu yoğun bir çalışma ile Antalyaspor karşısına çıkan ve Galatasaray derbisindeki olumlu havayı devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, 6. dakikada beklemediği bir golü yedi.

Jailson’un hatasını kabul eden teknik heyet, kalan dakikalarda B planını devreye soktu. Ancak rakibin kalan 84 dakikada adeta tamamen geriye çekilip, sadece kontra ataklar denemesi maçı da kilitleyecek noktaya getirdi.

Bu nedenle pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe’de hakim görüş, daha 6. dakikada hem de beklenmedik bir şekilde gol yenmesinin olumsuz etkilediği oldu.

Kaynak: Skorer

SAVUNMAYA İKİ ADAY!

Fenerbahçe'de yaptığı hatalar pahalıya patlamaya başlayan Jailson için kritik karar. Teknik Direktör Ersun Yanal, savunmadan hücumu çabuk ve etkili başlatması nedeniyle stoperde şans verdiği Brezilyalı futbolcunun yaptığı pozisyon hataları nedeniyle değişime gidecek.

Yanal’ın Jailson’u milli maç arasından sonra oynanacak karşılaşmalarda asım mevkisi olan ön liberoya kaydıracağı öğrenildi. Fenerbahçe’nin teknik patronu stoperde de Zanka’nın yanında Serdar Aziz ya da Adil Rami’ye şans verecek.

Denizlispor karşılaşmasına kadarki sürede antrenmanlarda bu iki oyuncu üzerinde duracak olan Yanal, beklentilerine en iyi karşılığı veren ismi, Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde sahaya sürecek.

Kaynak: Star

ERSUN YANAL GERÇEK 11'İNE KAVUŞUYOR

Fenerbahçe, sezona büyük şanssızlıklarla başladı. Audi Cup’ta Hasan Ali Kaldırım’ın ayak tabanından sakatlanmasının ardından kabus peş peşe gelen kötü haberlerle sürdü. İsla, Tolgay, Serdar Aziz, Moses, Rodrigues...

Yola yenilenen kadrosuyla, şampiyonluk hedefiyle çıkan Sarı-Lacivertliler bir türlü ideal 11’iyle sahada olamadı. Ersun Yanal, birçok oyuncusunu farklı mevkilerde oynatarak geçici çözümler üretmeye çalıştı. Fenerbahçe’deki sakatlık kabusu, milli arayla birlikte sona eriyor. Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues’in takıma dönmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler ilk kez tam kadro olacak.

Rami için fırsat

Milli takımlardaki oyuncuların da sağlıklı dönmesi halinde Ersun Yanal, Denizlispor karşısında ideal 11’ini oynatma ve görme şansı yakalayacak. Milli aranın Fenerbahçe için bir diğer avantajı da başta Adil Rami olmak üzere bir türlü hazır hale gelemeyen futbolcuların da arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatma imkanı bulacak olmaları.

Yanal’ın ideal 11’i

Altay

İsla

Zanka

Gustavo

Hasan Ali

Emre

Ozan

Moses

Kruse

Rodrigues

Muriç

EMRE BELÖZOĞLU: HIRS TERS TEPTİ

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Kadıköy’deki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu, Ersun Yanal da Sarı-Lacivertliler’in başında ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu, kaybedilen bu karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Antalyaspor maçı, kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanmak adına her şeyi de yaptık. Ancak futbolun içinde bu tür yenilgiler var” dedi.

‘Ayağa kalkacağız’

Kaptan Emre, Antalya maçında taraftarın müthiş desteği olduğunu söyleyerek, “Bu da bize kazanma hırsı ve enerji verdi. Ancak bu kez hırs ters tepti. Pozisyonlara girmemize rağmen, istediklerimizi yapamadık. Lig uzun bir maraton. Kısa zamanda ayağa kalkmasını bilecek güçte bir ekibiz. Şampiyonluğun en iddialı takımlarından biriyiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

FENERBAHÇE'DE MİLLİ ARA BİTİYOR

Ersun Yanal, Antalyaspor yenilgisinin ardından milli ara nedeniyle öğrencilerine 3 gün izin verdi.

Hafta sonunun yanı sıra bugünü de dinlenerek geçiren futbolcular, ligin 8. haftasındaki Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenman ile başlayacak.

İdmana milli takımlara giden 11 futbolcu katılmayacak. Rodrigues ve Moses’ın ise haftanın ilk idmanında takımdan ayrı, özel program dahilinde çalışmaları bekleniyor.

HARUN TEKİN FORMAYI UNUTTU!

Harun, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile rekabete girmişti.

30 yaşındaki file bekçisi, 31 resmi maçta görev yaptı, özellikle kurtardığı penaltılarla alkış aldı.

Harun, bu sezon ise yeni transfer Altay Bayındır ile forma savaşı veriyor. Ancak başarılı kaleci, şu ana kadar rekabette çok geride kaldı.

Ersun Yanal, tüm maçlarda tercihini Altay’tan yana kullandığı için Harun henüz süre alamadı.

FENERBAHÇE'DE DİRAR ŞOKU!

Nabil Dirar, bir süredir kasığındaki ağrılarla sahaya çıkıyordu. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev yapan Faslı futbolcu, bazı maçlarda ağrı kesici iğneyle oynayabildi.

Tecrübeli oyuncunun detaylı muayenesinde, kasık fıtığı olduğu anlaşıldı. Fas Milli Takımı’ndan affını isteyen Dirar’ın ne zaman ameliyat olacağı belli değil. Başarılı oyuncunun, Hasan Ali’nin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından bıçak altına yatması muhtemel. Dirar ameliyat olursa, 1 ay sahalardan uzak kalacak.















