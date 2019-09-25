Son dakika | Fenerbahçe spor haberleri - 25 Eylül Çarşamba

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de hafta başından bu yana derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal Galatasaray deplasmanına çıkacak 11'i netleştirmeye başladı. İşte son dakika Fenerbahçe spor haberleri ve tüm detaylar burada...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDA GÖZLER KALECİLERDE

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray’ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır’ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Galatasaray’da 9. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır’ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera 5 maçta 6 gol yedi

Fernando Muslera, Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90’ar dakika sahada kaldı. Süper Lig’de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile TFF Süper Kupa’da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera’nın 22. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe’ye karşı 22. kez Galatasaray’ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, daha önce 17’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası, 3’ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

Altay Bayındır 5 maçta kalesinde 6 gol gördü

Fenerbahçe’nin bu sezon MKE Ankaragücü’nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90’ar dakika forma giydi. Süper Lig’de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü. Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1’inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE FAVORİ: ZANKA - JAİLSON

Fenerbahçe’de derbi öncesi savunma göbeğindeki tüm alternatifler en ince ayrıntısına kadar analiz ediliyor. En büyük soru işareti stoperde yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, savunma göbeğinde hangi ikiliye görev verecek? İşte adaylar ve son durumları:

ZANKA: Alanya maçında yaptığı bireysel hata hanesine eksi yazdırdı. Ancak mevcutlar içerisinde oynama ihtimali en yüksek isim. Teknik heyet özellikle hava üstünlüğü nedeniyle bu maçta kendisine forma vermeyi planlıyor.

JAİLSON: Ankaragücü maçında oyuna sonradan girdi. Topu oyuna sokma özelliğiyle teknik heyetin bir kez daha güvenini kazandı. Takımın baskı yediği anlarda nasıl performans göstereceği soru işareti. Ancak Zanka ile 11 için en güçlü aday.

RAMI: Ankaragücü maçında 11 başlatılma sebebi durumunu görmekti. Hazır olmasa da teknik heyet derbi için seçenek olabilir mi diye Fransızı stoperde denemek istedi. Yaptığı bireysel hata şansını azalttı. 11 başlama ihtimali var ama hayli az.

SERDAR: Sezon başından bu yana hiç resmi maç oynamadı. Yanal ve ekibi, "Zanka ile yan yana nasıl olur?" sorusunun yanıtını bulmak için antrenmanlarda denemeler yapıyor. Ancak o da Rami gibi 11 için şansı az olanlardan.

(Sabah)

FENERBAHÇE'DE 4 POZİSYONDA 4 FARKLILIK!

Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal’ın dört yerde kendi mevkisi dışında futbolculara görev verecek.

Audi Cup’ta sakatlanan Hasan Ali’nin derbiye yetişmesi için uğraşılsa da, Antalya maçından sonraki milli arada tam olarak iyileşeceği dile getirildi. Bir aydan fazla takımdan ayrı olan Moses’ın ağrıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada riskinin bulunması ve maç eksiği, oynaması için engel görünüyor. Aynı şekilde Isla da maç ve fiziksel eksiklik nedeniyle Galatasaray karşısında forma giymesi şüpheli... Bunlara Garry Rodrigues’in yokluğu da eklendiğinde, sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu kendi pozisyonunun dışında görev yapıyor. Teknik heyetin planladığı kadro sahaya çıkarsa kendi bölgesinde oynayan dört isim sahada olacak. Derbide orta saha oyuncusu olan Tolga sol kanatta, orta saha olan Jailson stoperde, orta saha olan Ozan sağ bekte ve sağ kanat oyuncusu olan Dirar’ın sol kanatta görev alması söz konusu olacak.

Teknik direktör Yanal, Ankaragücü maçında yaşanan sıkıntının temelini buldu. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Jailson ve Emre’nin yanı sıra bu ikiliye destek verecek olan Gustavo’ya güveniyor. Stoperde oynayan Jailson’un önünde Gustavo, onun önünde de Emre oynayacak. Top tekniği yüksek olan bu isimler sayesinde sarı-lacivertliler oyunu daha rahat kurabilecek. Savunma ve orta sahadaki bu pas trafiği sayesinde Fenerbahçe ideal oyununu oynayabilecek.

Derbilerde yüzü gülüyor

Fenerbahçe son yıllarda derbilerde rakiplerine karşı üstün göründü.

Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı 28 derbi mücadelesi yapan sarı-lacivertliler, bu maçların 22’sinde yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan Fenerbahçe, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sürede iki ezeli rakibine karşı on dörder lig maçına çıkan sarı-lacivert takım, beşer galibiyet, altışar beraberlik ve üçer yenilgi elde etti.. Sarı-lacivertliler, 6. haftadaki rakibi Galatasaray’a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

(Milliyet)

HÜCUMDA ZİRVE FENERBAHÇE'NİN!

Süper Lig’de ilk 5 haftayı 10 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe, hücum gücüyle öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 5 maç sonunda ligin hücum anlamında en iyi rakamlarına sahip takımı olarak zirveye çıktı.

Ankaragücü, Başakşehir ve Gazişehir önündeki galibiyetler ile Trabzonspor karşısında beraberlik gören Ersun Yanal’ın takımı, rakiplerine büyük üstünlük kurdu. 3-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bile Fenerbahçe istatistiklerde kafa kafaya bir görüntü çizdi.

5 hafta sonunda; 95 şutla en fazla şut, 33 isabetle en fazla isabetli şut, 124 kez rakip ceza sahasında topla buluşma, 74 ile en fazla hücum pası, yüzde 88 ile en yüksek pas yüzdesi, yüzde 64 ile en çok topa sahip olma, 29 kez ile en çok hücum ortası, ayrıca 13 çalımla en iyi hücum çalımı Fenerbahçe’nin hanesine yazıldı.

5-0 kazanılan Gazişehir mücadelesinde, rakibine topla oynamada yüzde 76’ya yüzde 24’lük üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, şutlarda da 19’a 4, isabetli şutta 9’a 0 gibi rakamlar gördü. 2-1 galip gelinen Başakşehir maçında da yüzde 61’e 39’luk topla oynama üstünlüğü, 13’e 12’lik şut üstünlüğü yakalandı.

1-1 berabere biten Trabzonspor maçında da ezeli rakibine hücumsal anlamda üstünlük kuran Ersun Yanal’ın öğrencileri, yüzde 68’e 32’lik topla oynama, 9’a 5’lik isabetli şut, 6’ya 3 korner gibi rakamlarda daha iyi oldu. 2-1 galip gelinen Ankaragücü mücadelesinde de yüzde 67’ye 33’lük topla oynama üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, şut konusunda ise 30’a 6 gibi bariz bir baskınlık kurdu. 8’e 3 isabetli şut üstünlüğü de olan Fenerbahçe 8’e 1 korner başarısı aldı.

3-1 mağlup olunan ve 3 bireysel hata sonrası gol yiyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bile topla oynamada yüzde 70’e 30, pas isabetinde yüzde 86’ya 71.3 üstünlük kurdu.

Müthiş ikili

Sarı-lacivertli takımda, hücumda Vedat Muriç ile Max Kruse ikilisinin başarısı dikkat çekiyor. 5 haftada 5 asist yapan Kruse ile 5 maçta 3 gol atan Muriç, takımın forvetteki yükünü çekiyor. İkilinin birbirleriyle uyumu da bir o kadar iyi oldu.

Ankaragücü maçında ortaklıkları sonucu 4 pozisyon bulan Kruse-Muriç ikilisi, 2. golde de başrolü oynadı; Alman yıldız asist yaptı, Kosovalı yıldız golü attı. Alanya deplasmanında da ortaklaşa 2 atak bulan Kruse-Muriç, Trabzonspor önünde 3 hücum, Başakşehir karşısında 2 hücum, Gazişehir önünde de 3 hücumda ortaklık kurdu.

OPTA’nın rakamlarında da Kruse-Muriç ikilisi 9’ar kezle ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular oldu.

(Milliyet)

MAX KRUSE'YE ÖZEL GÖREV!

Kanarya’da Galatasaray derbisi mesaisi var. Tabii ki bu mesainin içerisinde de özel çalışmalar. İşte o özel çalışmalardan birisi de Max Kruse üzerine yoğunlaşılması. Bu sezonun en flaş transferlerinden biri olarak görülen Alman oyuncu, direkt tabela yapamadı belki ama dolaylı anlamda katkısı çok ama çok fazlaydı. Ki, son Ankaragücü mücadelesinde Vedat Muriç’e attırdığı gol tamamen futbol zekâsı ve kalite içerikliydi. İşte o Max Kruse’den cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde de beklenti büyük. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisini özel yetkilerle donatacak.

Kalitesini gösterecek

Defansın arkasına sarkan, rakip yarı sahanın orta alanının her bölgesinde etkin görünen Max Kruse, Galatasaray karşısında da “özgür” oynayacak. Arka tarafta Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo destekli Alman isim, rakibin savunma dengesini bozmaya çalışacak. Gerektiğinde kanatlara yayılacak, gerektiğinde orta alanda Luyindama ve Marcao’nun arkasına sarkıp Vedat Muriç’i paslarıyla besleyecek. Rakibin oyunu önde kurması hâlinde ise geriye kadar gelip oyun kurma görevini üstlenecek. Özetle Süper Lig’de ilk derbisine çıkacak Max Kruse, kumaş kalitesini göstermeye çalışacak.(Türkiye Gazetesi)

DERBİ CANAVARI FENERBAHÇE!

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe, son yıllarda derbilerdeki performansıyla dikkatleri çekiyor. Türk Telekom Stadı’nda 28 Eylül Cumartesi günü rakibine konuk olacak Sarı-Lacivertli ekip, son 7 sezonda G.Saray ve Beşiktaş’la oynadığı derbi maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu dönemde Süper Lig’de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesi yapan F.Bahçe, bu maçların 22’sinde yenilmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan Kanarya, 6 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sürede G.Saray ve Beşiktaş ile on dörder lig maçına çıkan Sarı-Lacivert takım; 5’er galibiyet, 6’şar beraberlik ve 3’er yenilgi aldı. F.Bahçe, 6. haftadaki rakibi Galatasaray’a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014- 2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Kaynak: Akşam

VEDAT MURİÇ'İN AKLI GALATASARAY DERBİSİNDE!

Başta M.United, Tottenhem, Atletico Madrid ve Napoli gibi dev kulüplerin peşinde olduğu son olarak da Juventus'un kendisini takip etmeye başladığı öğrenilen Vedat Muriç, hakkındaki tüm spekülatif haberlere kulaklarını tıkadı.

Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muriç'in hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe'de ve derbi maçta. Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi.

Yıldız oyuncu, "Ne tür spekülasyon yapılırrsa yapılsın beni etkilemiz. Uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Ben buranın efsanesi olmak istiyorum. Derbi galibiyeti benim için en büyük hediye olacak" dedi.

Vedat Muriç sadece gol ve asistlerde değil sahanın her bölgesinde takımına katkı verebilen bir oyuncu...

Kaynak: Takvim