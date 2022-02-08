Fenerbahçe 'de sezon başında sözleşmesini feshetmeye yanaşmayıp 6 aydır kadro dışı konumda olan Sinan Gümüş ile ilgili son dakika gelişmesi... Sarı Lacivertli ekip, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş’ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Yönetimin kararı ile kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş, Sarı Lacivertliler'deki ilk sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin göndermek istediği ve ardından kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Antalyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



