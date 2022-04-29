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Son Dakika | Fenerbahçe, Serdar Aziz ile anlaşma sağladı: 2+1 yıllık sözleşme

Son dakika haberi... Fenerbahçe yönetimi Serdar Aziz ile anlaşma sağladı. Başarılı stoper önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Milli futbolcu, özellikle İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Sarı-Lacivertli ekibin bankosu olmayı başardı.

29 Nisan 2022, Cuma 09:46 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Fenerbahçe, Serdar Aziz ile anlaşma sağladı: 2+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe , sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz'le anlaşma sağladı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 31 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Son 3-4 aylık dönemde son derece formda bir görüntü çizen ve ilk 11'in değişmezi olan Serdar Aziz milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

Serdar Aziz bu sezon 26 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 22'sinde ilk 11'de maça başlayan Serdar Aziz 1 gol ve 1 asistlik istatistiklere imza attı. Serdar Aziz, özellikle teknik patron İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin bankosu olmayı başardı.

Kaynak: Takvim


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