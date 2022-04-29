Fenerbahçe , sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz'le anlaşma sağladı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 31 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Son 3-4 aylık dönemde son derece formda bir görüntü çizen ve ilk 11'in değişmezi olan Serdar Aziz milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

Serdar Aziz bu sezon 26 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 22'sinde ilk 11'de maça başlayan Serdar Aziz 1 gol ve 1 asistlik istatistiklere imza attı. Serdar Aziz, özellikle teknik patron İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin bankosu olmayı başardı.

Kaynak: Takvim







