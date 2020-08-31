SON DAKİKA | Fenerbahçe Samuel Kalu ile anlaştı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir transfer daha bitirme aşamasına getirdi. Sarı Lacivertliler, Manu Lonjon'un haberine göre Samuel Kalu'yla anlaşma sağladı. Fenerbahçe kiralama için Bordeuax'la olan görüşmelerini sürdürüyor. Haberde yer alan içeriğie göre; Kalu'nun maaşının tamamını Fenerbahçe ödeyecek.









Samuel Kalu kimdir?

26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı. Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu. Nijerya asıllı olan Kalu'nun 176 cm boyu bulunmakta. Genel olarak Sağ kanatta görev alan Kalu ihtiyaç halinde forvette de görev alabiliyor. Bu sezon 2'si kupada olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen Nijeryalı sağ kanat, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.







