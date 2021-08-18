Son dakika! Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, stoper Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılında Fenerbahçe’mizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

2018-2019 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019’da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.









Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz.







