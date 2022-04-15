Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı-Laciverli takım Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro karşılığında alacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması

2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

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