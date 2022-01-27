Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe 'de hedef sol bek transferi. Sarı-Lacivertli ekip Fransa Ligue 1'de Stade Reims forması giyen Ghislain Konan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan için Stade Reims ile anlaşmaya vardı. Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası'nda elenmesiyle Konan'ın kısa süre içerisinde takımından ayrılıp Sarı-Lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

1.5 milyon Euro

İddialara göre Fenerbahçe'nin kasasından Ghislain Konan transferi için 1.5 milyon Euro çıkacak.

2018 senesinden bu yana Reims forması giyen Konan, bu sezon Fransız ekibiyle 17 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.







