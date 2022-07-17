Son dakika! Fenerbahçe, Plea için görüşmeleri sürdürüyor

Fenerbahçe , hücuma bir takviye daha planlıyor. Sarı-lacivertliler, Borussia Mönchengladbach’tan Alassane Plea için görüşmelerini sürdürüyor.

Alman ekibi Mönchengladbach, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Plea’nın talebi ise yıllık 3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme.

Yönetim, hem kulüp hem oyuncu tarafı ile indirim konusunda pazarlık halinde.

Santrforda görev yapan Fransız futbolcu, her iki kanatta da oynayabiliyor. Fransız forvet, 2018’de 23 milyon Euro bedel ile Mönchengladbach’a transfer olmuştu. Alassane Plea, 4 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 146 maçta 47 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

NTV Spor







