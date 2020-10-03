SON DAKİKA | Fenerbahçe Perotti transferini bitirdi

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kanat transferi için düşündüğü Perotti için oyuncunun kendisinin ardından kulübü Roma ile her konuda anlaştı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe Perotti transferini bitirdi

Transfer döneminde birçok futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, oyuncunun kendisinin ardından kulübü Roma ile her konuda anlaştı.

Di Marzio da yazdı

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a geleceğini iddia etti.


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