SON DAKİKA | Fenerbahçe, Perotti transferini bitirdi

Son dakika haberi... Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, uzun süredir listesinde yer alan Roma forması giyen Diego Perotti için hem kulübü hem de oyuncu ile anlaşma sağladı.

17 Eylül 2020, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Perotti transferini bitirdi

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Diego Perotti'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. Siamo la Roma'nın Sky Sport'a dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, Diego Perotti ve Roma ile anlaşmaya vardı. 

Fenerbahçe'nin Perotti transferi için kulübü Roma'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklanırken oyuncunun da senelik 2.5 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı. 

Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında başkent ekibine transfer olmuştu. Roma, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyordu.


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