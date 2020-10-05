SON DAKİKA | Fenerbahçe Pelkas ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Pelkas ile her konuda anlaşmaya vardı. 1 saat içinde sözleşme imzalanacak. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki futbolcu, kendisini Sarı-Lacivertli yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Sarı-lacivertli ekip son sezonunu PAOK'ta geçiren ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Dimitrios Pelkas'ın resmi transferini kısa bir süre içerisinde duyuracak.









Pelkas'ın kariyeri

PAOK altyapısında yetişen 26 yaşındaki Pelkas, Yunan ekibinde 10 numaralı formayı giyiyor. Bu sezon 8 resmi maçta 2 gole imza atan Pelkas, PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı da görev yapmıştı. Pelkas bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 maça çıktı.

Hakan Ateşler / FANATİK ÖZEL



