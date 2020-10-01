Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini mutlu sonla bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli forvet, 1+1 yıllık anlaşma karşılığında Kanarya'dan senelik 800 bin Euro alacak.

Süper Lig'de 2 sezonda 38 gol atan Senegalli forvetin Alanyaspor ile olan sözleşmesi geçen sezon sonunda bitmişti.

35 yaşındaki forvet oyuncusunun ismi Beşiktaş ile de anılmıştı.

Dün İstanbul'a gelmişti...

Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı: "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."

Cağrı Davran - FANATİK ÖZEL