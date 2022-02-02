Fenerbahçe , Ozan Tufan'ın takıma geri döndüğünü resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Fenerbahçe, yaz döneminde Ozan'ın kiralandığı Watford ile geri dönüşü adına karşılıklı anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın geri dönüşüne ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır.

Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz"



