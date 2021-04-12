Dün üç COVİD-19 vakasıyla sarsılan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank ile oynayacağı final maçlarına çıkmama kararı aldı.

Yarın ve cuma günü planlanan mücadelelerde protokollere göre erteleme kararının olmadığı ve F.Bahçe’nin iki maçta da mağlup sayılacağı öğrenildi. Seride 1-0 önde olan VakıfBank, böylece http://Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayacak. (Sabah(