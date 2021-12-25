Süper Lig 'de çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan ve 29 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe , ilk devrenin son maçında düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Sarı Lacivertliler, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını tamamlarken maç kadrosu da belli oldu. Serdar Aziz hastalığı, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.









Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçın kamp kadrosu şu şekilde:

Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Max Meyer, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Enner Valencia, Serdar Dursun, Diego Rossi.