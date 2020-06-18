SON DAKİKA | Fenerbahçe - Obradovic görüşmelerinde olumlu gelişme

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme üzerine görüşmeler sürüyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Başkan Ali Koç ile görüşen Obradovic'in durumu henüz netleşmiş değil.

Bugün ise tecrübeli çalıştırıcının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ofisinde genel menajer Maurizio Gherardini ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İkilinin keyiflerinin yerinde olduğu da öğrenildi. Obradovic'in dün akşam yaptığı görüşmenin ardından salondaki ofisinde çalışmalarını yürütmesi olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

FANATİK ÖZEL