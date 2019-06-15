SON DAKİKA! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Sarı Lacivertliler, Alman ekibi Wolfsburg'un B takımında forma giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

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