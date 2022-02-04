Fenerbahçe , genç oyuncularından Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya’nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor’a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Sezonun ikinci yarısında Giresunspor forması giyecek Gümüşkaya, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Boluspor'da geçiren Muhammed Gümüşkaya, bu sezon özellikle Vitor Pereira döneminde dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 18 maça çıkan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda da Helsinki'ye karşı iç sahada galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımın Antalya kampında TRT Spor'un sorularını yanıtlarken Muhammed Gümüşkaya'yı kadrolarına katmak istediklerini belirtmişti. Yaptığı açıklamada Hakan Keleş, Galatasaray 'dan Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ı da kadrosunda görmek isteyeceğini aktarmıştı.







