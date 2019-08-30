SON DAKİKA! Fenerbahçe Mevlüt Erdinç transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer haberi. Vedat Muriç'e alternatif isim arayan Fenerbahçe, tanıdık bir isimde karar kıldı. Sarı-Lacivertli ekip, hücum oyuncusu Mevlüt Erdinç'i transfer etti.

Golcü oyuncu erken saatlerde Fenerbahçe'nin sağlık sponsorluğunu yapan hastanede detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan Mevlüt, son sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçirmişti. Kırmızı - Beyazlı ekipte toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe, milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen santrfor Mevlüt Erdinç ile sözleşme imzaladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın 4 büyükler arasındaki unutulmayan transfer çalımları

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı terletecek.