Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin rüyası gerçek oluyor. Arsenal'de kadro dışı kaldığı için forma şansı bulamayan Mesut Özil'i kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe, ara transfer döneminde bombayı patlattı. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Yapılan açıklamada " Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlandı. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

ATKIYI TAKTI, İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı lacivertliler, Mesut Özil'in transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya bir de fotoğraf eklendi. Fotoğrafta Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve kızı yer alıyor. Mesut'un boynundaki Fenerbahçe atkısı da dikkatlerden kaçmadı.

ARSENAL'LE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Kadro dışı kaldığı İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal ile sözleşmesini feshetmek için görüşme gerçekleştirmek adına İngiltere'ye giden Mesut, Topçular'ın yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrasında fesih ücreti konusunda anlaşmaya vardı.

Mesut'un transferi için önündeki Arsenal yükünden kurtulan Fenerbahçe, ayrıca oyuncunun yarım dönemli maaşında da büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

MESUT'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil NTV'de telefon bağlantısında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu "Fenerbahçeme geleceğim için çok mutluyum. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe'deyim. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!" ifadelerini kullandı.

67 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Sarı lacivertlilerin görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in, Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu. Mesut, sosyal medya hesabından '67' yazarak paylaştı. Memleketi Zonguldak'ın plaka numarası olan 67 numarasının yeni takımındaki forma numarası olacağı belirtildi.







