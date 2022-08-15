Son dakika! Fenerbahçe, Maxi Gomez transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahcçe’de merakla beklenen forvet transferi konusunda bu hafta son derece hareketli geçti. Yönetim, geçen sezonu Beşiktaş ’ta geçiren Michy Batshuayi’yi bedelsiz kiralamak için Chelsea ile anlaşıp, oyuncuyla da el sıkışmıştı.

Ancak Sarı-Lacivertliler, Belçikalı oyuncuyu bitirme aşamasına getirmesine rağmen asıl hedef olan Maxi Gomez için son bir girişimde daha bulundu. valencia, 26 yaşındaki golcü için 12 milyon Euro talep etmişti. Fenerbahçe ise 8 milyon Euro, başarı bonuslarının yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifinde bulundu. Gomez’in Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istemenin de etkisiyle İspanyol ekibinin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

14.5 milyon Euro’ya almışlardı

İspanya basınında yer alan haberlere göre iki kulüp anlaşma sağlamaya artık çok yakın. Yapılan haberlerde, Uruguaylı yıldızın sabırsızlıkla gelecek müjdeli haberi beklediği yazıldı. valencia, 2019 yazında golcü oyuncu için 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken Yarasalar son olarak, takımın en önemli isimlerinden Goncalo Guedes’i 32.6 milyon Euro’ya Wolverhampton’a satmıştı. Gomez, geçen sezon 32 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı.







