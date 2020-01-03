Son dakika! Fenerbahçe Marcos Rojo transferini bitiriyor

Ersun Yanal’ın savunmaya istediği takviye, hem sol bekte hem de stoperde oynayabilen bir ismin alınmasıydı. Ancak Atalanta’nın Kjaer’i gönderme kararı alması sonrası bu öncelik rafa kalktı, Danimarkalı için girişimler başladı. Her şey yolunda giderken Trabzonspor’un devreye girmesi ve Sevilla’nın fiyat yükseltmesi, yönetimi hemen alternatif isimlere yöneltti. Daily Express’e göre bu isim Marcos Rojo. Gazete, Manchester United’dan ocak ayında ayrılacak oyuncularla ilgili yaptığı haberde, Arjantinli savunmacının Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı.

Yönetimin eli rahatlayacak

Adı Fiorentina ile de anılan 29 yaşındaki futbolcu, tam da Yanal’ın istediği profile uyuyor. Rojo, hem stoperde hem de savunmanın solunda görev yapan bir isim. Üstelik ‘öylesine’ değil, gerçek anlamda iki mevkide de başarıyla oynuyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2021’de bitecek olan Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler stoper-sol bek takviyesini tek imzayla halletmiş olacak. Ekonomik anlamda yönetimin eli rahatlayacak.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!