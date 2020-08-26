SON DAKİKA | Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaştı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe savunma takviyelerine devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertli ekip 27 yaşında 1.90 boyundaki Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.

Wolfsburg forması giyen tecrübeli futbolcu kuliüpler anlaştıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıkması bekleniyor.

Marcel Tisserand kimdir?

Fransa'da yaşayan Kongolu bir ailenin çocuğu olarak 10 Ocak 1993 tarihinde Meaux'te doğmuştur. Futbola Monaco altyapısında başlamış ve burada profesyonel olmuştur. Lens ve Toulouse'a kiralandıktan sonra Ingılstadt tarafından 3.5 milyon euroya satın alınmıştır. Wolfsburg'a 3 milyon euro karşılığında kiralandıktan sonra ise Almanların köklü kulübü kendisi için 7 milyon euro bonservis ödemiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 15 maça çıkan ve ülkesinin kaptanlığını üstlenen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde 2016-2017 sezonunda Monaco ile Fransa ligi şampiyonluğu zaferi var.







