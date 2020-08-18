Son dakika | Fenerbahçe Mame Thiam transferini açıkladı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen forvet Mame Thiam'ı kadrosuna kattığı açıkladı. Fenerbahçe’nin yeni transferi anlaşmaya vardığı Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Daha önce Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak transferlerini açıklayan Fenerbahçe Mame Thiam'ı da kadrosuna kattı.









3 yıllık anlaşma sağlandı!

Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe bu kliple duyurdu...







