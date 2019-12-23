Son dakika | Fenerbahçe Malcolm Thomas transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas’ı ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladı.

1988 doğumlu Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor. Malcolm Thomas, son olarak Çin'in Shanxi Zhongyu takımında forma giyiyordu. Sarı lacivertli ekip, Stimac ile de yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

8 Kasım 1988 Columbia Missouri’de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas’a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz.

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