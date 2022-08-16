Kasımpaşa'da Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Sami Uğurlu şoku yaşanıyor.

Aspor'un son dakika haberine göre; Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçından sonra yönetime istifasını sundu!

Sami Uğurlu geçen sezon iyi performans sergilemesine rağmen sezona kötü başlangıç yapmıştı. Kasımpaşa ilk hafta maçında da Başakşehir'e 4-0 yenilmişti.

Kasımpaşa Süper Lig 'de çıktığı iki maçta toplam 10 gol gördü kalesinde.









Özür diledi

Sami Uğurlu, karşılaşmadan hemen sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kabul edilmeyen bir skor olduğunu açıklamıştı.

Uğurlu, ''15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit hatalar oldu. Genç oyuncular oynatmak istediğinizde böyle olabiliyor. Rakip de güçlü olunca cevap vermek zor oluyor. Camiadan özür diliyorum. Skor kabul edilemez. Maçı 15. dakikada kaybettik ve bizim adımıza sonrasında verimli bir maç olmadı. Çok fazla oyuncu gitti. Bu süreç Kasımpaşa adına kolay olmayacak. Umarım hayırlı olur. Kasımpaşa taraftarından tekrar özür dilerim'' dedi.