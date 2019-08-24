Son dakika... ''Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini bitirdi''

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona çok yakın. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Sarı Lacivertli ekibin Marsilya forması giyen Gustavo transferiyle flaş bir açıklamada bulundu.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumlayan Dilmen, transfer yapılması gerektiğinin altını çizerken taraftarı heyecandırdı.

'Bu akşam gelecek deniyor'

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana peşinden koştuğu Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferinin bittiğini ifade eden Dilmen, ''Luiz Gustavo bu akşam gelecek deniyor. Duyduklarımız bu. Ali Bey'in öncelik verdiği oyuncu, bu transferi çok istiyor." dedi.

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