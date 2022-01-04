Son dakika! Fenerbahçe, Löw'ü ikna etmeye çalışıyor
Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü. İddialara göre Sarı-Lacivertli ekip Alman teknik adama 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti.
Fenerbahçe 'de Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin, teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw'ü ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Alman teknik direktör Joachim Löw'ü ikna etmeye çalışıyor. Sarı-Lacivertli ekip Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti.
Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren 61 yaşındaki teknik adam, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı.