Son dakika! Fenerbahçe, Lincoln transferini bitiriyor

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Manu Sainz'ın haberine göre Santa Clara forması giyen Lincoln, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun değerinin 5 milyon Euro civarında olduğu ancak transferin bundan daha düşük bir bedele sonuçlanacağı da iddialar arasında yer aldı.

Jorge Jesus ikna etti

Futbolcu ile Porto'nun da yakından ilgilendiği belirtilirken, Sarı-Lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Lincoln'ü ikna ettiğinin altı çizildi.





Rizespor forması giydi

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı futbolcu, o sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

Asıl mevkisi 10 numara olan ancak sol kanatta da görev yapabilen Lincoln geride kalan sezon toplam 44 maça çıkmış, 7 gola atıp 10 asist yapmıştı.



