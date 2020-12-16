Alman basınında Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmıştı. Daha sonra Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran tecrübeli futbolcunun davayı kazandığı iddia edildi. Kicker'in haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, Kruse'ye 7.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü'ne ise konu ile ilgili herhangi bir yazı gelmediği bildirildi.

FENERBAHÇE İLE MAX KRUSE ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edip ülkesine gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu seçenekleri kabul etmeyen ve kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarını talep eden Kruse, konuyu FIFA'ya taşımıştı. Fenerbahçe Kulübü'ne 7.5 milyon Euro dava açarak Union Berlin'e transfer olan Kruse'ye karşı atak ise sarı-lacivertilerden gelmişti. Fenerbahçe Kulübü, ayrılık sürecinde yaşanan zararlarını gidermek için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açmıştı.

DHA