Sarı-Lacivertliler, sol bekte yerli arayışlarını da sürdürüyor. Sivasspor ’un Uğur Çiftçi için yüksekten uçması, Fenerbahçe ’nin Eren Elmalı’ya yönelmesine neden oldu. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendirdi ve takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Yönetim, genç futbolcu için Kasımpaşa ile pazarlıklara başladı. Lacivert-Beyazlılar’ın kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı ancak bu rakamı 2.5 milyon Euro’ya çektiği öğrenildi. Fenerbahçe ise daha düşük bir para vermek için bu transferde takas formülünü de devreye sokmak istiyor.

İstanbul ekibine, takasta kullanılabilecek oyuncuların listesinin iletileceği öğrenildi. Eğer Kasımpaşa, bu futbolculardan birine ‘Evet’ derse, transfer kısa sürede tamamlanabilir. Eren Elmalı, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe’ye imza atmaya hazır.







