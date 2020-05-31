SON DAKİKA | Fenerbahçe kadrosu açıklanıyor
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımının 2020-21 sezonu kadrosu açıklanıyor. İlk olarak Kadınlar EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünü kazanmayı başaran Victor Lapena ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar EuroLeague'deki mücadelesi erken sona eren Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezonun kadrosunu açıkladı.
Kadronun, daha önce açıklanan 2020-2021 sezonu hedefleri ve bütçesi kapsamında oluşturulduğu belirtilmişti.
İlk olarak Fenerbahçe, EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünün sahibi olan Victor Lapena'nın bir yıl daha takımın başında olacağını açıkladı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267033105069727752
Takım kaptanı Tuğçe Canıtez'in de 1 yıl daha takımda olacağı açıklandı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267035622272839682
Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267038137022328832
Milli oyunculardan Sevgi Uzun'un da takımda kaldığı aktarıldı.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267040648106033154
Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu Kiah Stokes da yeni sezonda takımın kadrosunda olacak.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267043164206043137
Takımın yıldızlarından İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini de kadroda kalan isimlerden oldu.
https://twitter.com/fbkadinbasket/status/1267045715970310150
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