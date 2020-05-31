SON DAKİKA | Fenerbahçe kadrosu açıklanıyor

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımının 2020-21 sezonu kadrosu açıklanıyor. İlk olarak Kadınlar EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünü kazanmayı başaran Victor Lapena ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

31 Mayıs 2020, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe kadrosu açıklanıyor

Corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar EuroLeague'deki mücadelesi erken sona eren Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezonun kadrosunu açıkladı.

Kadronun, daha önce açıklanan 2020-2021 sezonu hedefleri ve bütçesi kapsamında oluşturulduğu belirtilmişti.

İlk olarak Fenerbahçe, EuroLeague'de 2019-20 sezonunda yılın koçu ödülünün sahibi olan Victor Lapena'nın bir yıl daha takımın başında olacağını açıkladı. 


Takım kaptanı Tuğçe Canıtez'in de 1 yıl daha takımda olacağı açıklandı.


Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Milli oyunculardan Sevgi Uzun'un da takımda kaldığı aktarıldı.


Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu Kiah Stokes da yeni sezonda takımın kadrosunda olacak.


Takımın yıldızlarından İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini de kadroda kalan isimlerden oldu.


Sayfa yeni isimler açıklandıkça güncellenmektedir...









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